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Gündem
DHA 21.05.2024 11:10

Bahçeli: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'siyasi' demek rezaletin ta kendisidir

MHP lideri Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum. İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir?" açıklamasını yaptı.

Bahçeli: 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'siyasi' demek rezaletin ta kendisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında açıklama yaptı.

Bahçeli, CHP yönetimine tepki gösterdi. "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e soruyorum. İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir?" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili de konuşan Bahçeli, "İç yüzünün açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. BM derhal inisiyatif üstlenmeli, uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır" şeklinde konuştu.

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Devlet Bahçeli MHP
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