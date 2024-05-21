İnternet devlerinde büyük siber açık: 26 milyar veri sızdırıldı

Raporda yer alan verilere göre, 2030'a kadar araba, beyaz eşya ve akıllı ev aletleri gibi 500 milyar cihaz internete bağlanacak. Ancak bu beraberinde büyük bir siber güvenlik sorunu da doğuracak.

Siber saldırılar, bunların etkileri ve karşılaşılan mecralar her geçen gün artıyor.

Devlet kurumlarının ve kritik savunma sanayii projelerinin siber güvenliğini sağlayan yerli savunma sanayi firması STM, 2024 yılının ilk 3 ayına ilişkin Siber Tehdit Durum Raporu'nu TRT Haber'e açıkladı.

"Bugüne kadarki en büyük veri sızıntısı"

Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Her ne kadar dünyaca ünlü şirketler olsanız da çok büyük önlemler aldığınızı düşünseniz de hala saldırganlar açıklar ve zafiyetler buluyor. Özellikle ocak ayında gerçekleşen bir veri sızıntısında, ki bugüne kadarki belki en büyük veri sızıntısı olarak adlandırabiliriz. Yaklaşık 26 milyar kullanıcı verisinin sızdırıldığını biliyoruz. Ki bunlar hepimizin günlük hayatımızda çok yaygın kullandığı hem sosyal medya platformları olsun, dosya paylaşım platformları gibi çok yoğun kullanılan sistemler" dedi.

Rapora göre 2030 yılına kadar günlük hayatta kullanılan 500 milyar cihaz internete bağlanacak.

"Akıllı ev aletleri olsun, evdeki güvenlik kameraları olsun, buzdolabı fırın olsun bunların hepsi internet üzerinden kontrol edilebilmesi bize çok büyük bir avantaj sağlıyor ama orada bir güvenlik zafiyeti de var."

Siber saldırganlar evlerdeki akıllı cihazları kullanarak, yüksek elektrik sarfiyatı, yangın gibi zararlar verebiliyor, kullanıcıların kişisel ve mahrem verilerini çalabiliyor.

Güleryüz, "Büyük çoğunluğumuz yapmıyoruzdur belki evdeki bir güvenlik kameramız var ya da fırınımız var onun şifresini belirli aralıklarla değiştirmemiz gerekiyor. Bir güvenlik yazılımına sahip olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

STM'nin Siber Tehdit Durum Raporu'na bu yıl sanal gerçeklik gözlükleri de girdi.

Bu cihazlar kullanılırken manipüle edilen görüntülerle kullanıcılar farkında olmadan kişisel ve finansal verilerinin çalınabildiği tespit edildi.