Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda yaptı.

"Maskenizi sigara için çıkarmayın" uyarısının yer aldığı görsele de paylaşımında yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın."