Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Güvenirliği kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturacağız
Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.
Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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