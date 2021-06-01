Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaygın kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı CoronaVac'ın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandığını bildirdi.

Bakan Koca açıklamasında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.