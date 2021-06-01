Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gürcistan Başbakanı Ankara'da
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Beştepe'de törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.
Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Gürcistan Başbakanı Garibashvili, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/K3ztNdqatg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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