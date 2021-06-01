Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi akşam yemeğinde bir araya gelecek.