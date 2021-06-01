Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina temasları Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan devlet ajansı ANA-MPA, "Diplomatik Kaynaklar: Dendias-Çavuşoğlu samimi şekilde tüm meseleler üzerinde görüştü" başlıklı haberinde, Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias görüşmesinin "samimi bir atmosferde geçtiğini ve tüm meselelerin ele alındığını" duyurdu.

Ajans, Çavuşoğlu’nun Dendias buluşmasından önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geldiğini belirterek Yunan diplomatik çevrelerin, görüşmelerde temkinli diyalog adımları atıldığını ve tarafların samimi görüş alışverişinde bulunarak kendi tezlerini dile getirdiği görüşünü paylaştıklarını yazdı.

"Sakin sular için ilk adım"

Kathimerini gazetesi "Sakin sular için ilk adım" başlığını kullandı.

Haberde, "Bu planlamaların olumlu sonuç getirmesinin, Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel’de 14 Haziran’da gerçekleştireceği olası görüşme için önemli bir zemin olacağı" belirtildi.

Çavuşoğlu'nun Atina temasları Yunan basınında geniş yer buldu

Yunan devlet televizyonu ER T de, Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinin samimi ve bütün konuları kapsadığına dikkati çekti.

İki dışişleri bakanının yürüdüğü anları yayınlayan Open TV de Çavuşoğlu ve Dendias’ın normale dönme yönündeki isteklerini vurguladı.

Türkiye ve Yunanistan arasında 25 başlıklı liste onaylandı

Avgi gazetesi "Sakin Bir Yaz Umarken" başlıklı haber-yorumunda, Çavuşoğlu-Dendias görüşmesinde; Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de sakin bir ortam talep ettiğine dikkati çekti.

To Vima gazetesi de, "Dendias ve Çavuşoğlu ekonomik iş birliğiyle ilgili 25 konuyu onayladı" başlığını kullandı. İki ülke arasında taşımacılık, enerji, turizm, denizcilik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda iş birliğini içeren bir listede uzlaşıldığına dikkat çekti.

Protothema ise “Dendias-Çavuşoğlu görüşmesi: Olumlu gündemin 25 maddesi şunlar" başlığıyla okuyucularına sunduğu haberinde, iki bakanın görüşmesinde, 29 Mayıs’ta Kavala’da bir araya gelen Önal ve Frangoyannis’in üzerinde çalışıp hazırladığı ekonomik iş birliği listesinin onaylandığına vurgu yapıldı.

Haberde, söz konusu listede iki ülkenin koronavirüs aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması ve çevresel iş birliği ile ilgili maddelerin yer aldığının da altı çizildi.