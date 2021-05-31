Yunanistan temaslarına dün Batı Trakya Türklerini ziyaret ederek başlayan Çavuşoğlu, bugün de Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Toplantıya Nikos Dendias da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu ve Denias, görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, sözlerine Anadolu Efes'in şampiyonluğunu tebrik ederek, gelecek sene Türk ve Yunanistan takımlarının play-offta karşılaşmasını diledi. 5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydeden Çavuşoğlu, kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

"25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık"

Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirtti.

"Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek."

"Aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık"

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, bu konuda hem Türkiye hem Yunanistan'ın farklı ülkelerle mutabakata vardığını hatırlatarak, Türkiye'nin de daha önce AB üyesi olan Macaristan ve Bulgaristan ile ayrıca Sırbistan ile karşılıklı anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Nikos Dendias'ın da söylediği gibi bugün COVID-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık.https://t.co/85iyXLAHGj pic.twitter.com/t3AWwOAa9B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

"İnanıyorum ki bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Bu olumlu adımları önümüzdeki süreçte özellikle turizm iş birliği noktasında artırmak istiyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloğa, görüşmelere hazırız."

"Siyasi ve askeri diyalog tüm kanallarda ilerliyor"

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki siyasi ve askeri diyalogların tüm kanallarda ilerlediğini, bundan önceki siyasi istişarelerin 62'ncisinin ve bakanlıklar arasındaki siyasi istişarelerin Atina'da yapıldığını hatırlatarak, 63'üncü istişari görüşmelerin Türkiye'de yapılacağını ve en kısa zamanda Yunanistan tarafına tarih önerilerinde bulunacaklarını söyledi.

İki ülkenin askeri makamları arasında "Güven artırıcı önlemler süreci"nin 4'üncüsünün video konferans yöntemiyle geçen hafta düzenlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçlerde düzenlenecek fiziki toplantı için Yunan heyetini Türkiye'ye beklediklerini söyledi.

Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesinde görüşmesi öngörülüyor

Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmesinin öngörüldüğünü belirtti.

"Her alanda görüşmeye hazırız"

Çavuşoğlu, uzun süredir çözüm bekleyen meselelerin ve görüş ayrılıklarının iyi komşuluk, uluslararası iş birliği, karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istediklerini vurguladı.

"Bunun için de diyaloğumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu konuda da her iki tarafta da irade vardır, bugün bir kez daha teyit ettik. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız. Bu konuda Dendias'la birlikte çalışmaya devam etme konusunda hemfikiriz."

Dendias: Aşı sertifikası anlaşması turizm faaliyetlerine ivme kazandıracak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Yunanistan arasındaki aşıların karşılıklı tanınması anlaşmasının iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracağını söyledi:

"Eğer bu mümkün olabilirse, daha sonra da aşamalı olarak zaman içerisinde bir normalleşemeye doğru ilerlemek amacındayız. Bir ekonomik iş birliği program listesi üzerinde anlaşma sağlandı. COVID-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşmaya vardık. Aşı olmuş ya da test sonucu negatif çıkan vatandaşlar, karşılıklı olarak her iki ülkeyi ziyaret edebilecek. Bu durum, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerine ivme kazandıracaktır."

Dendias, konuşmasını tamamlarken, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'in başarısından dolayı Bakan Çavuşoğlu'nu tebrik etti.