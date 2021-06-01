Pervan Emniyet Müdürü Abdul Rauf Uruzgani, Pervan'ın Hufiyan kavşağına yerleştirilen bombanın, Pervan Ulusal Emniyet güçlerine ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 emniyet görevlisiyle araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Uruzgani, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Pervan Devlet Hastanesi Başhekimi Abdul Kasım Sengin, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.