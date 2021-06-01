Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sinovac COVID-19 aşısını 18 yaşın üzerindekiler için önerdi; üst yaş sınırı belirtilmedi.

Aşının 2'nci dozunun, ilk dozun 2-4 hafta sonrasında uygulanması tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu karar ile Sinovac aşısının, yoksul ülkeler için başlatılan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) dahil olmasının da yolu açılmış oldu.