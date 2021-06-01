Doğal afet, salgın hastalık, çatışma, savaş ve göç krizleri nedeniyle dünyada her gün yaklaşık 10 bin çocuk anne veya babasını kaybediyor.

UNICEF'in de aralarında olduğu çok sayıda uluslararası kurumun hazırladığı raporlara göre, dünyada kayıtlı yetim ve öksüz sayısı 140 milyonu aştı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde doğum kaydı hiç tutulmamış ya da ebeveyni öldüğünde bir akrabası sahip çıktığı için yetim olarak belirtilmemiş çok sayıda çocuk var.

10 yılda 2 milyondan fazla çocuk hayatını kaybetti

Bu çocukların can güvenliği yok ve her birinin beslenme, barınma, eğitim ve psikolojik yardıma ihtiyacı var.

Son 10 yılda yaşanan çatışmalarda 2 milyondan fazla çocuk yaşamını yitirdi. Bunların büyük bölümünü yetim ve kimsesiz çocuklar oluşturuken, bu çocuklar açlığın da pençesinde.

Her yıl 931 milyon ton gıda israfı

Dünyada açlık çeken insanların sayısı da 690 milyona yaklaştı.

Kuraklık, yoksulluk ve iç karışıklığın neden olduğu yetersiz beslenme ve açlık, en çok Asya ve Afrika kıtasında yaşanıyor.

Küresel çapta yaşanan bu açlığa karşın her yıl 931 milyon ton gıda da israf ediliyor.