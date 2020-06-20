Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından dün de yaptığı paylaşımda, "Gelecek yılın Lise 1'leri, şimdi saatlerin her saniyesi uzun. Sonra nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Size az stresli, çok başarılı bir sınav diliyorum. Yarın neler bildiğinizi herkes bilsin" ifadelerini kullanmıştı.