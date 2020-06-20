Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Konseyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Her iki ticaret odasının da Covid-19'un olumsuz etkileri konusunda iş birliği yaptığını belirten Oktay, "Türkiye- ABD ekonomik iş birliği bu zor zamanlarda gelişmeye devam edecektir ve hatta bu krizden yeni fırsatlar çıkaracaktır" diye konuştu.

Oktay, ABD ve Türkiye arasındaki ortaklığın 70 yıldan uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Özellikle Suriye, Türkiye ve ABD'nin ortak amaç ve çıkar doğrulsunda birlikte çalışmasını gerektiren önemli bir çatışma alanı olmayı sürdürüyor." dedi.

Oktay'dan Libya vurgusu

Türkiye'nin, Suriye ve Libya'da kararlı ve prensipli duruşunun DEAŞ ve YPG/PKK da dahil terör grupları ve düşmanların cesaretini kırdığını anlatan Oktay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Haziran'daki telefon görüşmesinde mutabık kaldıkları üzere, Libya'da ikili konuşmalarımızı derinleştiriyoruz. ABD ve Türkiye birlikte pozitif bir fark yaratabilir" şeklinde konuştu.

Oktay, Türkiye ve ABD arasında, FETÖ ile mücadele, YPG/PKK, F-35 anlaşması, "ABD yasama organlarının Türkiye'ye önyargılı yaklaşımı" gibi konularda hala farklı düşünceler olduğunu vurgulayarak, "ABD iş toplumunun, iki ülke arasındaki bu farkların farkında olması ve bunların ABD'ye en az maliyetle ve ilişkimize maksimum faydalı olabilecek şekilde çözülebileceğini bilmesi son derece önemlidir" dedi.