Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün LGS'ye girecek evlatlarımız, uzun bir maratonu tamamlıyorsunuz hayırlısıyla. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav geçirmenizi ümit ederim. Size güveniyor, hayırlı muvaffakiyetler diliyor ve hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Aklınıza, kaleminize kuvvet."