Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu ile ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir"

Bilim Kurulu'nun siyasi rant malzemesi olmadığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."