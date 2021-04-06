Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Çin'in Ankara Büyükelçisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan sözleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
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