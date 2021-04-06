CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, emeklilerin ekonomik olarak perişan halde olduğunu savundu.

Emeklileri, iki maaş ikramiye alabilmeleri için verilen mücadeleyi düşünmeye çağıran Kılıçdaroğlu, bu kesime dini bayramlarda verilen ikramiye tutarının, en az 1500'er liraya yükseltilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, emeklilerin gramla et alabildiğini öne sürerek, 7 milyon 900 bin emeklinin asgari ücretin altında maaşla geçindiğini anlattı.

Emeklilerin, 30-35 yıl alın teri dökerek, vergilerini ödeyerek hizmet ettiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Emekli oldular diye saray iktidarı bunlara zulmetmeye başladı. 'Enflasyon yüzde 8, yüzde 8 vereceğim.' diyor. Peki enflasyon kaç? Son bir yılda margarinin fiyatı yüzde 39, tavuk eti yüzde 44, mercimek yüzde 50, mısırözü yüzde 55, ayçiçeği yağı yüzde 60, yumurta yüzde 65 arttı. Emekliye yüzde 8. 'Bununla idare et' diyor. Neden? 'Para yok.' diyor. Saraya para var. Malı götürenlere para var. Üstelik dolarla, avroyla para var, Türk lirası da geçmiyor orada. Bu zulümdür." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon 600 bin kişinin, 763 lira dul yetim aylığı ile geçinmeye çalıştığını dile getirerek, "Bunlarda vicdan, ahlak, insan sevgisi var mı? Bunlar sefaleti bilmiyorlar ki." sözlerini sarf etti.

İstanbul'da Nişantepe'ye gittiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oraya gitmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Diyecek ki 'Burası Türkiye mi Afrika mı?' Afrika değil beyefendi, orası Türkiye. Ama senin haberin yok. Altında uçakların var, hiçbir padişaha nasip olmayacak kadar sarayların var. Görmüyor musun milletin halini, perişanlığını?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de, en düşük emekli aylığıyla 7 çeyrek altın alınabilirken bugün 2 çeyrek altın alınabildiğini belirterek, iktidarın emeklileri boş verdiğini savundu.

"Siyasi yandaşın yoksa sözlüde eliyorlar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 19 yıllık AK Parti iktidarında, 10 milyon 287 bin işsiz yaratıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Sonra da çıkıp, 'Bu memleketi güzel yönetiyorum' diyeceksin. 10 milyonu aşkın işsizin olduğu bir yerde hangi güzellikten bahsediyorsun? Üniversiteyi bitirmiş pırıl pırıl çocuklar. Senin bu çocukları, bu evlatlarımızı umutsuzluğa sevk etme hakkın var mı? Böyle bir hak sana verildi mi? Senin durumun iyi. Saraydakilerin durumu, çocuklarının, beslemelerin durumu iyi. Herkes birden fazla yerden maaş alıyor. Üniversiteyi, üstelik en iyi okulları bitirmiş olanlar işsiz. İşsizliğin ne olduğunu acaba Erdoğan biliyor mu?"

İktidara geldiklerinde KPSS'de başarılı olan gençlere mülakat uygulamasını kaldıracaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Dayın, akraban yoksa eleniyorlar, siyasi yandaşın yoksa sözlüde eliyorlar. Bu haksızlığı gidereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sayıştay raporuna göre, 138 bin 393 öğretmen açığı bulunduğunu, iktidarlarında bu kadroların tamamını dolduracaklarını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden aldığı krediyi, iş bulamadığı için ödeyemeyen gençlerin, bu borcu için anne, babasının mal varlığına haciz geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Babanın ne günahı var? Zaten durumu iyi olsa kredi almazdı. Bunları bitireceğiz. Gençlere sözüm var. Sizin elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğiz ve tamamını telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elazığlı Nihat Tokmak'ın atletizm dalında 28 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ancak pazarda yumurta satarak geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu bir devlet ayıbı değil midir? Niye buna iş yok? Torpili, dayısı olmadığı için." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere, KPSS'de yüksek puan aldıkları halde mülakatta elenmelerinden kimin sorumlu olduğunu soran Kılıçdaroğlu, "Saraydakiler. Çok üzüntülüyüz. Bu tablo, Türkiye'nin kabul edeceği bir tablo değil." şeklinde konuştu.

"Romanlar en büyük açlığı ve yoksulluğu yaşayan kesim"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidarın zulümle ülkeyi yönettiğini ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eylem yapıyorlar. Silah, saldırı yok. Saldırıyı yapan, sarayın polisleri. Olmaz arkadaşlar. Boğazını sıkıyorsun, niçin? Birisini mi dövdü? Hayır. Elinde silah mı var? Hayır. Neden bunu yapıyorsun peki? 'Talimat geldi' Sevgili gençler talimatı verene dikkat edin. Sizin nefesinizi kesiyor, boğazınıza biniyorlar, hak arama talebinizi kesmek istiyorlar. 'Neden gençler haklarını arıyorlar' diye bir korku ve kaygı içindeler. Benim bütün gençlere sözüm var, Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında iktidar olduğumuzda bizi özgürce eleştirebileceksiniz, bu hakkı size vereceğiz."

Türkiye'de en zor koşullarda yaşayanların Roman vatandaşları olduğunu, günlük kazançlarıyla geçinmeye çalıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Romanlar en büyük açlığı ve yoksulluğu yaşayan kesim. Onların da haklarına sahip çıkmamız lazım." dedi.

"İktidar olalım da bizi eleştirin"

İktidarın kontrolü tamamen kaybettiğini, işinin gücünün CHP'ye saldırmak olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Biz ne zaman tek başımıza iktidar olduk? İktidar olalım da bizi eleştirin. Halkın, milletin desteğiyle şimdi olacağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl adaletle yönetilirmiş bütün dünyaya göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin akıbetini sorduğunu ancak hala cevap alamadığını vurgulayarak, "Esnafa sordum, 'Biz almadık' diyor. Simitçiye sordum, 'Dalga mı geçiyorsunuz?' diyor. Manava soruyorsun, yok. Emekliye soruyorsun, 'Ne doları, Türk lirası bile bulamıyoruz' diyor. Kim aldı 128 milyar doları ve '128 milyar dolar nereye gitti?' diye soran Merkez Bankası Başkanı'nı neden görevden aldın? Gerçekler görülmesin diye mi?" sorusunu yöneltti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, hiçbir zaman işsizlerin, esnafın, çiftçinin derdini dile getirmedi. Onun tek derdi var, sarayın bekçiliğini yapmak, CHP'ye saldırmak. O görevi vermişler, 'Sen bizim adımıza bunu yap' diye. Bu cevabı verirken üzülüyorum. Sevgili ülkücü kardeşim hiç meraklanma, ben milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli'ye de dünyaya da göstereceğim. Ben saray beslemelerine asla ve asla itibar etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bütün bunların üzerini örtmek için"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de darbeciler var" şeklinde söylemlerde bulunulduğunu belirterek, "Ne darbesi? Montrö Sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı, tık yok. Emekli amiraller açıklama yaptı, mal bulmuş mağribi gibi 'Vay efendim, yeniden darbe' Ne darbesi, ne paranoyası kardeşim? Bütün bunların üzerini örtmek için. Esnafın, çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın. Çiftçi sorunuyla baş başa kalsın. 'Milletin dikkatini bir yere çekeyim.' Koro halinde." diye konuştu.

"Emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor?"

Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin görüşlerin, gazetelerde ve televizyonlarda paylaşıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sen çıkıp en baştan 'Ne Montrö Sözleşmesi, ne Lozan'ı? Lozan da Montrö de Türkiye'nin güvencesidir' desen zaten bir şey olmayacak. Sesini çıkarmıyorsun. Kalkıyorsun ondan sonra 'Nasıl olur bu? Bunlar darbeci' Yok kardeşim, geçti onlar. Kimse yemiyor, millet de yemiyor artık bu numaraları. 'Açım, aç' diyor. 'Dükkan kapalı dükkan' Sen neden bahsediyorsun? Adam bir de emekli amiral. Emekliler dünyanın neresinde darbe yapıyor?

Bunlar akıllarını gerçekten peynir ekmekle yemişler. Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç görmedi ve duymadı. Devleti sağlıklı yöneten bir iktidar yok. Ortak da sağlıklı bir ortak değil. Bakanlar, bakan değil. Bürokratlar ise hiç bürokrat değil, tamamı yağcılardan oluşmuş. Ve 'evet efendimciler', akıllarını kiraya vermişler. Gündemi büyütmek ve halkın gündemini çalmak için telefonla Yargıtaya, 'Siz de bir bildiri yayımlayın' Hepsi esas duruşta.

Ben esas duruş askerlikte olur diye bilirdim, bu sivil darbeden sonra sivil hayatta da esas duruş başladı. Danıştaya telefon, 'Hay hay biz de' Şuraya, üniversiteye telefon, 'Siz de açıklama yapın' Allah bunlara akıl fikir versin. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar. Bu milletin yakasından düşmek zorundadırlar. Bu numaraların hiçbirisini bu millet yemiyor. Millet, 'Bırak bağırmayı, suçlamayı. Sandığı getir' diyor."

"Vatan hainlerinin hepsinden hesap soracağım"

Kemal Kılıçdaroğlu, Polis Haftası'nı da kutlayarak, iktidarlarında polislere 3600 ek gösterge vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sürekli eleştirdiğini ama bu sefer öveceğini belirterek, Erdoğan'ın "Vatanı satmak, kendi dirayetsizliğiniz, iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üzerine krize sokmakla olur." dediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bu sözünü tutacağım, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu vatan hainlerinin hepsinden hesap soracağım." diyerek, sözlerini tamamladı.