Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay: Taşıdıkları rütbe ağır geliyorsa hafifletmesini biliriz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, darbe imalı bildiriye ilişkin, "Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 104 emekli amiralın yayımladığı darbe imalı bildiriye ilişkin açıklama yaptı.
Oktay, "Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz. Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz. Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız" dedi.
Etiketler: Darbe Fuat Oktay
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