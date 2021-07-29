Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir'in kararı mavi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz COVID-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aydın'ın kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Eskişehir'in kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı." ifadelerini kullandı.
Aksaray'ın risk düzeyini düşürdüğünü belirten Koca, "Çok yüksek riskli, yani haritamızda kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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