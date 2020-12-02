Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tedbirlerle ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "Yarınki güzel günleri görebilmek için bugünlerde evde kalıyoruz" sözünün yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Koca, bir diğer paylaşımında ise "Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak" sözlerine yer verdi.