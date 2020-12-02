Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 00:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Koca, yeni tedbirlerle ilgili paylaşımında, "Bugünkü kısıtlamalarımız yarınlarda rahat bir nefes alabilmek için. Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak" sözlerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni tedbirlerle ilgili paylaşım yaptı.
Bakan Koca, "Yarınki güzel günleri görebilmek için bugünlerde evde kalıyoruz" sözünün yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Salgının yayılımını azaltmak zorundayız. Bu yüzden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. pic.twitter.com/C6YKQbTiOn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2020
Koca, bir diğer paylaşımında ise "Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak" sözlerine yer verdi.
Amacımız hayatı değil, salgını kısıtlamak. pic.twitter.com/UqVKQdDYBe— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2020
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