Bakan Koca milletvekilleriyle bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine görüşmeler yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında, bugün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.
Milletvekilleriyle sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını söyleyen Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini anlattı.
Bugün TBMM’de milletvekillerimizle bir araya geldik. Memleketimizin sağlık politikaları ve yatırımlarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın vekillerimiz aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdik. pic.twitter.com/cFXk3ff8HE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 1, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "TBMM Meclis Nöbeti" yazısıyla milletvekilleriyle fotoğraflarını da paylaştı.
TBMM'deki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında Bakanlar, milletvekilleriyle Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek talepleri dinliyor.
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