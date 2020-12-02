Dılişleri Bakanlığı, Nijer'in başkenti Niamey'de düzenlenen toplantıda kabul edilen kararlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde Niamey’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’nda kabul edilen kararlar İslam dünyasını ilgilendiren ortak meseleler karşısında İİT üyesi ülkeler arasında birliğin tescili bakımından önem taşımaktadı." sözleri kullanıldı.

Eski Çad Dışişleri Bakanı Hissein Brahim Taha’nın Afrika Grubu’nun ortak adayı olarak İİT Genel Sekreterliği görevine seçilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz en başından bu yana Teşkilatın uluslararası niteliğinin muhafaza edilmesi ve güçlendirilmesi bakımından yeni İİT Genel Sekreteri’nin İİT Şartı ve yerleşik usuller uyarınca Afrika Grubundan seçilmesine ve Afrika’nın ortak aday çıkarmasına önem ve öncelik vermiş, bu husus sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımızca çeşitli vesilelerle vurgulanmıştır."

Açıklamada ayrıca mevcut Genel Sekreter Yusuf El-Useymin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür edilirken gelecek yılın kasım ayında görevi devralacak seçilmiş Genel Sekreter Taha’ya görevinde başarılar dilenerek, "Taha’ya görevi süresince, başta İİT’nin daha etkin olması ve kurumsallaşmasına yönelik olarak ülkemizin girişimiyle başlatılan reform çalışmalarının ilerletilmesi olmak üzere Teşkilatın misyonunun hakkıyla yerine getirilmesine yönündeki çalışmalarında gereken desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.