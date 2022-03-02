Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, salgın hastalığın en az etkilediği ülkeler arasında Türkiye'nin olduğuna değinerek, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Israrların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/IlMR87Hiu5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2022

Koca, "Türkiye, salgının ciddiyetini ilk kavaran ülkelerden biri oldu. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti. Bugün serbestlikten söz edeceğim. Bugün her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi" dedi.

[Grafik: TRT Haber]

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken COVID-19 ile mücadelenin aşı ile verileceğidir. Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız" diyen Koca, Bakanlık olarak alınan kararları şöyle açıkladı:

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil."

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

"Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."

Okullardaki tedbirlerde değişiklik

"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak, ve eğitim devam edecek."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Baka Koca, normale dönüşün son aşamasına gelindiğini de vurgulayarak, "Artık biliyoruz ki yaşam tek duygu ile tek konu ile sürdürülemez. Alınan karralar hem salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta hem de hayatlarımızın ihtiyaç duyduğu psikoloji rehabilitasyonu amaçlamaktadır" diye konuştu.

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

"TURKOVAC aşısını gelecek haftadan itibaren aile hekimleri dahil bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam edecek

Koca, mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maske kullanımının devam edeceğini de sözlerine ekledi.