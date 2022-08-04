Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci: Yangında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geçtiğimiz yıl çıkan 2 bin 793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz. Bugün itibariyle %75’inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz yıl çıkan 2.793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz.
Bugün itibariyle %75’inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız."
Geçtiğimiz yıl çıkan 2.793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 4, 2022
Bugün itibariyle %75’inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız. pic.twitter.com/lLCk9opy0k
Etiketler: Orman Orman Yangını Son Dakika Vahit Kirişci
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