Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl çıkan 2.793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz.

Bugün itibariyle %75’inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız."