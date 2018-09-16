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Bakan Kasapoğlu'ndan milli badmintonculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda altın madalya kazanan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci'yi tebrik etti.

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Bakan Kasapoğlundan milli badmintonculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda altın madalya kazanan Ay-yıldızlı sporcuları tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek bizleri gururlandıran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'yi gönülden tebrik ederim. Badminton branşında elde edilen Avrupa gençler şampiyonluğu, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcularımızın gelecek organizasyonlarda da altın madalyalar kazanacağına inanıyorum. Şampiyonada zirvede yer alarak İstiklal Marşı'mızı okutan milli sporcularımızı kutluyor ve başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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