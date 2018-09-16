Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter adresi üzerinden turuncu listede yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamayada, "Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu, yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." denildi.

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu, yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir. — TSK (@TSKGnkur) 16 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber