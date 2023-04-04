Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.
Kasapoğlu, yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtlarının aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.
Yurtların yüz yüze eğitime devam eden ve stajı olan öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten Kasapoğlu, "Ne bir genç arkadaşımızı ne de depremzedemizi mağdur etmeme adına bu süreci birlikte yöneteceğiz." dedi.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı
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