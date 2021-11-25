Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyelerini bakanlık merkez binasında kabul etti.

Kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri yer aldı.

Görüşmede gündemdeki konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.