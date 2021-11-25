Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu, 2. ve 3. lig Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyelerini bakanlık merkez binasında kabul etti.
Kabulde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir ile TFF yöneticileri yer aldı.
Görüşmede gündemdeki konular hakkında görüş alışverişi yapıldı.
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