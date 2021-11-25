Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 19:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 180'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.
Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 180'e yükseldiği vurgulandı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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