Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Kolombiya’da imzalanan barış anlaşmasının yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında imzalanan barış anlaşmasının 5. yıl dönümünü kutladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 24 Kasım 2016'da imzalanan ve Kolombiya’da 50 yılı aşkın süredir devam eden çatışma dönemini sonlandıran barış anlaşmasının 5. yıl dönümü kutlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tarihi anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri güçlü destek vermiş olan Türkiye, bölgedeki en önemli ortaklarından biri olan Kolombiya’daki barış ve istikrar ortamının idamesine büyük önem atfetmekte olup, söz konusu barış sürecine önümüzdeki dönemde de her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."
Kolombiya’da Hükümet ile FARC Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasının 5. Yıldönümü Hk. https://t.co/PLPXRs1HB6 pic.twitter.com/XSHFbOKPMY— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 25, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Kolombiya
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