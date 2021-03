Dev gemi kanalı tıkadı, dünya ticareti sekteye uğradı.

Süveyş Kanalı'ndaki kaza, şirketleri milyarlarca dolar zarara soktu.

Gözler yeni güzergahlara çevrildi.

"Orta Koridor Süveyş'e alternatif olabilir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanmanın ardından yeni arayışlara girenlere öneri sundu. "Orta Koridor Süveyş'e alternatif olabilir" dedi.

Çin'den Avrupa'ya uzanan en kısa yol Türkiye üzerinden geçiyor. Orta Koridor olarak adlandırılan yol, Türkiye'den Kafkaslara oradan Hazar Denizi, Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan'ı takiben Çin'e ulaşıyor.

Çin'den Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya 7 bin kilometrelik 'Orta Koridor' en kısa rota.

Ticari mallar 10-15 günde Avrupa'ya Türkiye üzerinden aktarılabiliyor. Bu süre Rusya üzerinden 15 ila 20 gün, Süveyş Kanalı üzerinden ise 45 ila 60 güne çıkıyor.

"Ulaşım süresini yaklaşık 15 gün kısaltmaktadır"

Bu konudaki kararlılıklarını, geçen yıl Çin’e gönderilen ilk ihracat treninin iki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 10 günde varış noktasına ulaşmasıyla gösterdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Koridor, bir diğer koridor olan Kuzey Koridoru'na oranla daha hızlı ve daha ekonomik, 2 bin kilometre daha kısa, iklim koşulları bakımından da daha elverişli olup, deniz yoluna kıyasla ulaşım süresini yaklaşık 15 gün kısaltmaktadır. Orta Koridor ayrıca, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya’daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz bölgesine ulaşması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizdeki lojistik altyapılarına bu kapsamda ciddi yatırımlar yapılmış olup yatırımlarımız halen devam etmektedir."

"Orta Koridor'un önemi ve değeri bir kez daha anlaşıldı"

Mesafenin yanında iklim koşullarının da daha elverişli olduğunu belirten Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Süveyş Kanalı'nın kapanması ile Orta Koridor'un önemi ve değeri bir kez daha anlaşıldı. Ülkemiz ve Karadeniz üzerinden geçen Orta Koridor, son yıllarda hayata geçirdiğimiz devasa demir yolları projelerimiz ile dünya ticaretinin yoğunlukla gerçekleşeceği bir rota olacaktır. Doğu ve batı arasında ticaret köprüsü olma şansını yaptığımız liman, demir yolu ve diğer lojistik yatırımlarla yakalayacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Dünya ticaretine 10 milyar dolar zarar

Geminin sahibi Japon firma ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" kaydetmişti. Mısırlı yetkililer, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktarmıştı.Karaya oturan Ever Given adlı dev yük gemisinin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.

24 Mart'ta karaya oturmuştu

"The Ever Given" isimli gemi, 24 Mart'ta ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisi, Çin'den Hollanda'ya gidiyordu.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.