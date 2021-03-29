Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Türkiye'ye 6 Nisan'da önemli ziyaret
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.
Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararı
Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.
AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.
Etiketler: Türkiye- AB İlişkileri
Son Haberler
- 15:44
- 15:21
- 15:41
- 15:05
- 15:13
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu: Tacikistan'a vizesiz girişler için çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz