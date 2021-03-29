Tacikistan'da mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Tacikistan'a vizesiz girebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Tacikistan vatandaşları, Türkiye'ye vizesiz girebiliyor ve 90 gün vizesiz kalabiliyorlar. Önümüzdeki süreçte Tacikistan’ın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırması için çalışıyoruz.”

İşbirliği mutabakat zaptı imzalandı

Türk Hava Yolları’nın Tacikistan’a daha fazla sefer düzenlemek istediğine değinen Çavuşoğlu ayrıca bakanlıklar arasında 2021-2023 yıllarını kapsayan işbirliği programı ve protokol konularında işbirliği mutabakat zaptını imzaladıklarını söyledi.