Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 4 bin 277 gözaltı
Ülke genelinde son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 277 zanlı yakalandı. Aramalarda 917 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 4 ton esrar, 138 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 4 bin 277 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 917 kilogram eroin, 11 kilogram kokain, 4 ton esrar, 91 kilogram metamfetamin, 15 kilogram sentetik esrar, 2 kilo 500 gram afyon sakızı, 1 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 138 bin uyuşturucu hap, 21 tabanca ve tüfekle 51 bin 790 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 bin 277 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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