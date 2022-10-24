Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Başakşehir-Kayaşehir metro hattında son aşamadayız. İstanbul’un raylı sistem ağı; yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek.

Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik.

6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var.

Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...