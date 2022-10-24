Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'nın sözde tabur sorumlusuna MİT darbesi
[Fotograf: TRT Haber]
MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör saldırıları düzenledi.
Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bombalı saldırı düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı. Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son Dakika MİT Terör Örgütü PKK/YPG
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