Bakan Kacır: Yapay zekada dönüşümün öncüsü olacağız

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Kacır, bu teknolojinin ekonomik refah, rekabet gücü ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu şu sözlerle aktardı;

2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planına ilişkin Genelge, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri. Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız.

"Yatırımın ve yeteneğin merkezi olacağız"

Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye’yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz.

Yapay zekayı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkânlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun.