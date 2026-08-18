Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.08.2026 10:27

Bakan Kacır: Yapay zekada dönüşümün öncüsü olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceklerini belirterek, "Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız" dedi.

Bakan Kacır: Yapay zekada dönüşümün öncüsü olacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Kacır, bu teknolojinin ekonomik refah, rekabet gücü ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri olduğunu vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu şu sözlerle aktardı;

2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planına ilişkin Genelge, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri. Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız.

"Yatırımın ve yeteneğin merkezi olacağız"

Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye’yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz.

Yapay zekayı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkânlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Şeker kotasını ihlal edenler hakkında soruşturma: 47 kişi ifadeye çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
Ukrayna: Peçenig kasabasına düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti
12:03
Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını bakanlık üstlendi
11:50
Elektrikte büyümenin yüzde 88'i yenilenebilir enerjiden
11:44
Şehit yakınları ve gazilerin haklarını güçlendiren kanun yürürlükte
11:36
Banka çalışanına hakaret eden müşteri için emsal karar
11:37
Ayak şişlikleri kalp yetersizliği habercisi olabilir
Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağı dalgalandı
Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağı dalgalandı
FOTO FOKUS
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ