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Gündem
TRT Haber 18.08.2026 10:01

Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi.

Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı  Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 467 oyla kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanan kanunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek kurulun, kanunun yayımlanmasıyla birlikte resmen kurulduğunu belirten Yılmaz, kurul üyesi bakanlıkların ve kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalara vakit kaybetmeden başladığını ifade etti.

Gündem: Silah bırakma ve fesih süreci

Yılmaz, kurulun ilk toplantısının tarihine ve gündemine ilişkin, "Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.

Kurulun, milli birlik, kardeşlik ve huzur ortamının pekiştirilmesi için etkin bir koordinasyon içerisinde çalışacağını vurgulayan Yılmaz, 7595 Sayılı Kanun ile tanımlanan tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için yoğun bir mesai sergileyeceklerini kaydetti.

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