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TRT Haber 18.08.2026 07:50

Bahçeli: Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarıdır" dedi. Bahçeli öncelikle ülke içinde ve bölgede istikrarın tesis edilmesinin, etnik dini ve mezhepsel ayrışmanın sona erdirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bahçeli: Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajda 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin gelinen aşamayı değerlendirdi.

Türk barışının başta Suriye olmak üzere Irak, Lübnan gibi bölge ülkelerinde güçlü merkezi otorite, milli birlik ve toprak bütünlüğü ile demokratik hukuk devletini hedeflediğini belirtti.

"Bunun için de öncelikli olarak illegal silahlı yapıların ve terör örgütlerinin mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir " uyarısında bulundu.

Terörün, şiddetin ve vandalizmin olduğu bir yerde demokratik kültürün gelişemeyeceği gibi devlet kurumsallığının da zayıflayacağına dikkati çekti.

 Terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların tasfiyesinin, bütünüyle şiddetin bitirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Devlet Bahçeli "Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun kardeşlik ve dayanışmanın istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır" ifadesini kullandı.
 

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