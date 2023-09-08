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Gündem
AA 08.09.2023 00:19

Bakan Kacır: OVP'deki hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, "Politika ve eylemler OVP'nin önemli unsurlarından. Büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ü sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili. Hedefler konusunda gerekeni yapacağız" dedi.

Bakan Kacır: OVP'deki hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda yerli ve yabancı haber ajanslarının temsilcilerinin Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin soruları yanıtlandı.

Kacır, politika ve eylemlerin OVP'nin önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

Büyüme başlığındaki 30 politika ve tedbirin 24'ünün sanayi ve teknoloji alanıyla ilgili olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesinden sanayi alanlarının lojistik bağlantılarını güçlendirilmesine, büyük ölçekli şirketlerin ve ana sanayinin tedarik zincirlerine, KOBİ'lerin eklemlenmesinin desteklenmesine, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine, proje bazlı devlet desteklerinin teknoloji olarak sanayi hamlesi programlarının etkin şekilde kullanılmasına, AR-GE faaliyetlerine kadar, ayrıca diğer yatırım ortamı ve dijital dönüşüm başlıklarında da pek çok unsura kadar büyümeyi tarif ettiğimizi hatırlatmak isterim" diye konuştu.

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Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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