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TRT Haber 07.09.2023 22:32

Thodex davasında karar açıklandı

Kripto para borsası Thodex davasında Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Thodex davasında karar açıklandı

Tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan bir müşteki yönünden, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında “bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 135 milyon TL adli para cezasına hükmedildi.

16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle “nitelikli dolandırıcılık” suçundan beraat kararı verildi. Mahkeme, hükümle birlikte 4 sanığın tahliyesine karar verdi. 

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