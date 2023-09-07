Az Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.09.2023 21:28

Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi N'Guesso ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso'nun eşi Antoinette Sassou N'Guesso ile bir araya geldi. Görüşmede, "Sıfır Atık" ve çevre çalışmaları konusunda ortak yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Emine Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi N'Guesso ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'ndeki görüşmede, "Sıfır Atık" ve çevre çalışmaları konusunda ortak yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde Kongo tarafından yapılan yardımlar ve Kongo Cumhurbaşkanı N'Guesso'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afrika kültürünü tanıtmak amacıyla himayelerinde kurulan Afrika Kültür Evi Derneğinden bahseden Emine Erdoğan, dernek binasında yalnızca satış yapılmadığını, kültürel etkinlikler de düzenlediğini anlattı.

Emine Erdoğan, geçen yıl Kongo Cumhuriyeti'nde yürürlüğe giren plastik poşet kullanım yasağı yasası dolayısıyla N'Guesso'ya tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan, Tropikal Ormanlar Zirvesi'ne davet edildi

N'Guesso da Emine Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve yoğun çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü Kongo Yardım Vakfı üzerinden işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

N'Guesso, Emine Erdoğan'ın sosyal çalışmalarının, halk tarafından benimsenip kitlesel bir harekete dönüştüğüne, somut politika haline gelerek, sürdürülebilir sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Emine Erdoğan'ın, "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere çevre konularında ilham verici projeler yürüttüğünü, 30 Mart'ta BM Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasından da çok etkilendiğini dile getiren N'Guesso, Emine Erdoğan'ı 26-28 Ekim'de Kongo Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde, başkent Brazavil'de düzenlenecek, "Biyoçeşitlilik Ekosistemleri ve Tropikal Ormanlar Üç Havza Zirvesi"ne ana konuşmacı olarak davet etti.

Görüşme sonunda Emine Erdoğan, N'Guesso'ya, kaleme aldığı, "Afrika Seyahatlerim" kitabıyla, himayesinde yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" ile "Afrika Atasözleri" kitaplarını hediye etti.

Görüşmede, Emine Erdoğan'a Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Türkiye'nin Brazavil Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen, Antoinette Sassou N'Guesso'ya da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maxime Gandzion, Kongo Yardım Vakfı Temsilcisi Charlotte Mackanda ve Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele eşlik etti.

ETİKETLER
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Türk Yıldızları TEKNOFEST'te nefes kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Borrell: AB'nin kapısı Gürcistan'a açıktır
22:35
Thodex davasında karar açıklandı
22:30
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
22:31
İstanbul'da selin yaşandığı bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor
22:15
New York Belediye Başkanı Adams göçmen krizinin şehri yok edeceğini söyledi
22:17
Türkiye ve Mozambik savunma sanayiinde iş birliği yapacak
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ