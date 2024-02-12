Bakan Kacır: Kendi mühendislerimizin ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişeceğiz

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Kacır'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemizin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirdi ve önce dünyaya, sonrasında bugün ülkemize döndü.

Sizlerin huzurunda bir kez daha Alper Gezeravcı’ya ‘vatanına hoşgeldin’ diyorum.

Millet olmak acıda ve kederde olduğu gibi, sevinçte, heyecanda ve gururda da bir ve beraber olmaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Uzay Programındaki adımlarımızdan biri olan İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz, Türk milleti için mutluluk ve iftihar kaynağı olmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/z4whvhz6Dx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2024

Astronotumuz Alper Gezeravcı, 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen fırlatma ile başlayan, 36 saatlik yolculuk süresinin ardından vardığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 18 gün devam eden ve 47 saatlik dönüş yolculuğunun ardından 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Misyon kapsamında, Türk bilim insanlarının hazırladığı on üç bilimsel deney, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki laboratuvar altyapısında mikroyerçekimi koşullarında, Astronotumuz tarafından başarıyla tamamlandı.

İnsanlı ilk uzay bilim misyonumuz, biyoloji, tıp, genetik, fizik, malzeme bilimi disiplinlerinde bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalara önemli kazanımlar getirecektir.

Astronotumuzca gerçekleştirilen deneylerde, uzaydaki mikroyerçekimi ve diğer koşulların insan sağlığı, fizyolojisi ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırıldı.

Yeni nesil alaşımların geliştirilmesine; uzayda elektronik kart üzerine bileşen montajına, uzay aracı motorlarını daha verimli hale getirmeye yönelik araştırma projeleri yürütüldü.

Bitkilerle, alglerle, propolisle uzay yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar yapıldı. Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz.

Esasen, sadece bu görev kapsamında yürütülen onüç bilimsel deney için değil; ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir.

Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan bilim insanları, Türkiye’nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme çaba ve kapasitesini bu misyon vesilesiyle takip etme imkanına sahip oldular.

"Türk milleti, 7’den 77’ye büyük bir dikkatle izledi"

Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde değer vermeye devam edeceğiz.

Astronotumuz Uzay İstasyonundan Türkiye’ye 7 görüntülü video ve 2 telsiz bağlantısı gerçekleştirerek, öğrencileri, çocukları, gençleri, medya mensuplarını ve bizleri kapsamlıca bilgilendirdi.

Bu tarihi misyonun en büyük sonucu, Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve kazandırdığı özgüven oldu.

Türk milleti, 7’den 77’ye belki de ilk kez bir bilimsel çalışmayı baştan sona büyük bir dikkatle izledi.



Evlerde, okullarda, iş yerlerinde uzay bilim misyonumuz konuşuldu.

Milyonlarca vatandaşımızın, gencimizin ve çocuğumuzun pek çoğu belki ilk kez tüm detaylarıyla insanlı uzay misyonlarının gerçekleşme adımlarını, fırlatma sürecini, uzay istasyonuna varışı, uluslararası uzay istasyonundaki astronotların yaşam koşullarını, mikro yerçekimi ortamındaki bilimsel deneylerin özgün yanlarını, uzay istasyonundan ayrılma ve dünyaya dönüş yolculuğunu takip etti.

Bu misyon, bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde ülkemiz için yeni bir başlangıç olmuştur.

Türk gençlerinin, Türk çocuklarının hedeflerinde artık bilimsel çalışmalara öncülük etmek daha güçlü şekilde var olacaktır.

Türk gençlerinin, Türk çocuklarının ‘sadece başka milletlerin başarabileceği’ düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır.

Bu bilim misyonunun ardından, Milli Uzay Programındaki hedeflerimize yönelik çalışmalara devam edeceğiz.

"İkinci astronotumuz yakın zamanda yörünge altı bir uçuş gerçekleştirecek"

İnsanlı Uzay Bilim Misyonumuzdaki bilimsel deneylerin çıktılarını dikkatle değerlendirecek ve bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.

Sonraki astronot misyonumuza yönelik hazırlıklarımızı tamamlayacak, ikinci astronotumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda başkaca bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacağız.

Diğer insanlı uzay görevleriyle ilgili olası uluslararası iş birliklerini değerlendireceğiz.

İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonları ve diğer sistemlerin geliştirilme süreçlerine yönelik Ar-Ge programları başlatacağız. Bu sistemleri geliştirmekte olan kurumlarla iş birlikleri yapacağız.

Milli Uzay Programımızda hedeflediğimiz doğrultuda, Ankara’da uzay teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız. Uzay sanayiini geliştirecek, yılda 600 milyar dolara erişen küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.

Uzaya bağımsız erişim programımızı sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye yönelik projelerimize devam edecek, 2030 yılına dek, uluslararası iş birlikleriyle bir uzay limanı kuracağız.

"Ay programımızı gerçekleştireceğiz"

Ay programımızı gerçekleştireceğiz. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz itki sistemine sahip, kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz.

İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program, bize, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri zorlu uzay koşullarında kullanma ve sonraki zamanlarda ticarileştirme olanağı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacak. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. pic.twitter.com/QByIG4X3yZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 12, 2024

"Alper Gezeravcı'nın misyonu ilk ama son olmayacak"

Alper Gezeravcı’nın gerçekleştirdiği Uzay Bilim Misyonu bir ilktir, ama son olmayacaktır.

Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır.

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı, 8 ay süren eğitim ve hazırlık dönemi ve 21 günü aşan uzay misyonu boyunca gösterdiği cesaret, özgüven, disiplin ve başarı için tebrik ediyorum.

Türk çocukları, TEKNOFEST kuşağı Alper Gezeravcı’dan aldıkları bayrağı inşallah çok daha yükseğe taşıyacaklar. Uydular, roket sistemleri, uzay araçları, insanlı uzay araştırmaları başlıklarının tümünde Türkiye, bir üretim ve teknoloji gücü olacaktır.

İlk Astronotumuz Alper Gezeravcı’ya, insanlı ilk uzay bilim misyonumuzla bilimsel çalışmalara sunduğu katkı, milletimize yaşattığı gurur ve gençlerimize ilham kaynağı olması nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum.

