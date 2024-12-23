Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.12.2024 02:43

'Bakan Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti' iddiasına yalanlama

DMM, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

'Bakan Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresine askeri helikopterle gitti." iddiasını içeren haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu iddianın doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, Bakan Kacır'ın, AK Parti Osmaniye İl Kongresine katılmak üzere THY tarifeli uçağı ile İstanbul'dan Çukurova Havalimanı'na gittiği, Çukurova Havalimanı'ndan Osmaniye İl Kongresine ise kara yolundan TOGG ile intikal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Kacır'ın, Osmaniye'den sonra, Adana'da gerçekleştirdiği programlarda ise Bakanlık çalışmaları kapsamında sanayi tesislerini ziyaret ettiği bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Adana Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan Enerji Endüstri Bölgesi, Yumurtalık Serbest Bölge, BOTAŞ, EMBA ve İSKEN Termik Santralleri ile Adana'da planlanan Ceyhan-Yumurtalık Kimya Organize Sanayi Alanı, Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı ve SASA gibi özel sektör yatırımlarının kümelendiği bölgeyi incelemiştir. Bakan Kacır, Adana programını tamamlamasının ardından yine kara yoluyla Çukurova Havalimanı'na geçerek Türk Hava Yollarının tarifeli seferiyle dönmüştür."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri liderlerini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:52
Trump: Putin benimle en kısa zamanda görüşmek istediğini söyledi
02:48
Filistin'den İsrail'in Gazze soykırımında uluslararası sistemin yetersizliğine tepki
02:38
Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi partileri liderlerini kabul etti
02:26
Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak
02:24
Sağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
02:22
Çanakkale'de motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
FOTO FOKUS
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ