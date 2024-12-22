Parçalı Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 22.12.2024 22:58

Hakan Fidan'dan Suriye ziyareti açıklaması: Umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır" açıklamasını yaptı.

Hakan Fidan'dan Suriye ziyareti açıklaması: Umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.

Fidan, "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye halkına ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazırız"

Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını vurguldı.

Hakan Fidan'dan Suriye ziyareti açıklaması: Umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

Fidan, "Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır." ifadesini kullandı.

 

 

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

Hakan Fidan'dan Suriye ziyareti açıklaması: Umut dolu bir dönemin ilk adımı olacak

ETİKETLER
Hakan Fidan Suriye Ahmed Şara
Sıradaki Haber
Ömer Çelik: CHP Sözcüsü, Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Sözcüsü'ne tepki
23:17
UNRWA: Her savaşın kuralları vardır, ama Gazze'de tüm kurallar ihlal edildi
22:34
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
22:29
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
22:17
Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarptı
22:11
Ömer Çelik: CHP Sözcüsü, Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
FOTO FOKUS
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ