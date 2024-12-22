Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 22.12.2024 21:30

Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, Suriye'deki Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara, düzenledikleri ortak basın toplantısın ardından akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

Kasyun Dağı stratejik önem arz ediyor

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

ETİKETLER
Ahmed Şara Hakan Fidan Suriye
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz'dan Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretine ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
22:29
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
22:17
Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarptı
22:11
Ömer Çelik: CHP Sözcüsü, Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor
21:49
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP Sözcüsü'ne tepki
20:22
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'nin elektrikleri kesildi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
FOTO FOKUS
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
Hakan Fidan ve Ahmed Şara Kasyun Dağı'nda Şam'ı izledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ