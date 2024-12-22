Ömer Çelik: CHP Sözcüsü, Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ifadelerine tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dili çeşitli ülkelerdeki Baas Partisi sözcülerinden çok duyduk." dedi.

Çelik, "Kendisi, küresel güçlerin işine gelen siyasi faaliyet arıyorsa, Mavi Vatan’a masal diyen, sınır ötesi harekatlara karşı çıkan, Libya’da Türkiye karşıtlarını destekleyenlere baksın" mesajını paylaştı.

"Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz"

Ömer Çelik, "Bir siyasi partinin yöneticilerinin bu derece demokrasiden uzak ve dış politika gerçeklerinden kopuk olması vahimdir." vurgusu yaptı.

Çelik, "Zerre kadar Türk siyasi tarihi bilmeyen, zerre kadar dış politika bilgisi olmayan bir “örgütlü cahilliği” siyaset zannediyorlar." ifadesine de yer verdi.

AK Parti Sözcüsü paylaşımında, "Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadelerine de yer verdi.