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TRT Haber, AA 22.12.2024 23:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Sözcüsü'ne tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'e tepki göstererek, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Sözcüsü'ne tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Sözcüsü Yücel'in paylaşımına ilişkin şunları kaydetti:

"CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize yönelik kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez. Hakikat çirkin sözlerle örtülemez. Halkın teveccühünü kaybetmenin ve parti içi kavgaların telaşı ile sarf edilen seviyesiz sözler, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımız dahil olmak üzere milletimizin vicdanında mahkum edilecektir. Kullanılan vahim üslup özünde tüm milletimize ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde izlenen güçlü milli politikalara yönelik bir çekememezlik ve saldırganlıktır."

"Cumhurbaşkanımız mazlumların umudu, olmaya devam edecek"

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye örneğinde görüldüğü üzere, çeşitli milli meselelerde tarihin doğru tarafında duramamış olmanın kifayetsizliğinin dışa vurumudur. Defalarca demokratik seçimlerde halkımızın desteğine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, sayısız eser ve hizmetle ülkemizi uluslararası yarışta ön sıralara taşıdığı gibi, haktan ve mazlumlardan yana duruşuyla daha adil bir dünya arayışının bayraktarı olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız aziz milletimizden aldığı güçle, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir."

 

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