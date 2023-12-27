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Gündem
AA 27.12.2023 15:14

Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti

Çalışma Bakanı Işıkhan TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

"İstişareler devam ediyor"

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

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Asgari Ücret Vedat Işıkhan
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