Bakan Işıkhan'dan TÜRK-İŞ’e asgari ücret ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.
Bakan Işıkhan’ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.
"İstişareler devam ediyor"
Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız" dedi.
Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.