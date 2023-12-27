Erdoğan: Mazlumların yanında olan ses Müslüman Türkün sesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinliyi alenen soyup bir futbol stadyumunda sıraya dizmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Statlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi, bu nasıl bir iştir? Hitler'den garip garip bahsederler, sizin hitlerden ne farkınız var. Bunlar bize hitleri de aratırlar. Mazlumların yanında olan ses Müslüman Türkün sesidir" dedi.

BMGK'dan basın kuruluşlarına, AB'den gazeteci örgütlerine kadar demokrasi havariliği yapan ve ne kadar kurum varsa hepsinin sınıfta kaldığını ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük laflar eden büyük bütçeler harcayan kurumların, söz konusu İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca içlerinin tamamen boş olduğunu anladık" diye konuştu.