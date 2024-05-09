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Gündem
AA 09.05.2024 17:32

Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra, Katar Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral İbrahim Cuma Al-Maliki, Katar Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Abdullah Hasan Mohammed Al-Sulaiti ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassım Mohammed Ahmad Al-Mannai de yer aldı."

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